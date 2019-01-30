Лидер «Відродження» Виктор Бондарь представил программу, с которой идет в Президенты

Документ под названием «Україні потрібне Відродження!» политик представил во время Съезда Партии «Відродження», который состоялся 30 января в Киеве.

Председатель Партии «Відродження» Виктор Бондарь представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов – развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.

Документ под названием «Україні потрібне Відродження!» политик представил во время Съезда Партии «Відродження», который состоялся 30 января в Киеве, сообщает прес-служба партии.

Он отметил, что с этой программой будет участвовать в выборах на пост Президента Украины. Этот всесторонний план действий не только определяет его цели как кандидата от Партии «Відродження» на пост главы государства, но и содержит перечень конкретных шагов для воплощения этих задач в жизнь.

По словам Бондаря, в основе его программы – идеи, направленные на развитие экономики страны.

«Моя цель – экономический прорыв нашего государства в мировые лидеры промышленного производства и IT-потенциала. Это масштабное строительство сверхсовременных промышленных и энергетических объектов, восстановление дорожной инфраструктуры, реконструкция морских портов, аэропортов. Это запуск программ по радикальному увеличению добычи нефти и газа на территории страны и сокращению расходов энергоресурсов минимум на 30% на уровне государства. Это создание благоприятного инвестиционного климата, налогового и таможенного законодательства, недопущение вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса. Мы предлагаем политику экономического патриотизма. Украинская промышленность и бизнес превыше всего! Поддерживаем украинское! Создаем невероятные возможности для бизнеса и инвесторов!» – призвал Виктор Бондарь.

В частности, в интересах укрепления украинской промышленности и производства кандидат в Президенты предлагает откорректировать отношения с международными партнерами.

«Прежде всего нужно пересмотреть условия договоров с МВФ! Сотрудничество с международными партнерами должно предусматривать стимулирование развития экономики, кредитование промышленности и поддержку производств. Вот за счет чего мы сможем отдавать внешние заимствования, а не за счет повышения тарифов на газ, которое сделало полстраны зависимой от субсидий», – считает политик.

Экономическое и промышленное возрождение Украины позволит повысить социальные стандарты, убежден Виктор Бондарь.

«Я верю, что вместе мы сможем реализовать все цели, означенные в этой программе, какими бы амбициозными они не казались! Потому что возрождение Украины является нашей общей целью», – подчеркнул кандидат в Президенты.

Как сообщалось, сегодня, 30 января, Съезд Партии «Відродження» принял решение об участии в президентских выборах 31 марта 2019 года. Кандидатом на пост Президента Украины избран председатель политсилы Виктор Бондарь.