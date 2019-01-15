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ЦИК зарегистрировала Гриценко, Мураева и Куприя кандидатами в президенты

19:06, 15 января 2019
Выборы 2019
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ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов в президенты Украины / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, сегодня, 15 января, комиссия зарегистрировала троих кандидатов - Евгения Мураева от политической партии "Наши", Анатолия Гриценко от "Гражданской позиции" и самовыдвиженца Виталия Куприя.

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Таким образом, Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов на пост президента Украины - это Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Андрей Садовый (от партии "Объединение "Самопомич") и зарегистрированные сегодня Куприй, Мураев и Гриценко.

Кроме того, в ЦИК отметили, что по состоянию на 15 января комиссия предоставила разрешение 26 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: #ЦИК#регистрация#кандидаты в президенты Украины