После заявления о походе в президенты Зеленский зовет людей в свою команду (видео)

Также Зеленский указал в ролике адрес сайта - ze2019.com.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook, озвучив требования к будущим членам своей команды.

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"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне - присоединяйся к моей команде. Не важны твой пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это - самое главное", - заявил Зеленский.

Также в ролике он указал адрес своего сайта: "Жду тебя здесь (ze2019.com). Я иду. Пойдем со мной, сделаем это вместе!".

Напомним, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.