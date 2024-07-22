Рейтинги Харрис падали на протяжении всего президентства Байдена.

Выход Джо Байдена из президентской гонки и дальнейшая поддержка Камалы Харрис положили конец более чем трехнедельным спорам демократов относительно того, соответствует ли их кандидат поставленным задачам. Но это также ознаменовало последний этап стремительного взлета Харрис, 59-летней дочери иммигрантов, которая в случае избрания станет первой женщиной-президентом США, пишет Financial Times.

Отмечается, что вице-президент имеет на прицеле номинацию от Демократической партии, но ее политические навыки остаются под вопросом. Также остается непонятным, какие правила установит Национальный комитет Демократической партии, чтобы обеспечить замену Байдену до Национального съезда, который состоится в следующем месяце. Однако поддержка Байдена выводит Харрис на лидирующие позиции в борьбе за номинацию и президентство. Она может стать не только первой женщиной-президентом, но и первой американкой азиатского происхождения и лишь вторым чернокожим президентом после Обамы.

Что известно о Харрис

Дочь матери-индианки и отца-американца с Ямайки Харрис провела свое раннее детство в Окленде, штат Калифорния. Ее родители развелись, когда она была маленькой, поэтому ее и сестру Майю воспитывала мать, исследовательница рака. Харрис окончила Университет Говарда, а затем получила юридическое образование в Калифорнийском университете в Гастингсе и стала прокурором.

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Назначение Харрис на должность вице-президента увенчало стремительный взлет по политической лестнице, который начался, когда ее избрали окружным прокурором Сан-Франциско в 2003 году. Семь лет спустя она была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она была переизбрана на эту должность в 2014 году, а через два года после этого была избрана в Сенат США.

На посту генерального прокурора Харрис познакомилась с Дугласом Эмхоффом, корпоративным юристом, за которого вышла замуж в 2015 году, став мачехой для его двух взрослых детей. Эмхофф был постоянным участником предвыборной кампании Байдена в последние месяцы.

В 2020 году Харрис с большим энтузиазмом и фанфарами начала собственную кампанию по выдвижению кандидатуры на пост президента США от Демократической партии. Но ее кампания не смогла взлететь – прогрессивные деятели выразили недовольство тем, что она работала "жестким" прокурором. Восемь месяцев спустя Байден выбрал ее своим напарником, охарактеризовав тогдашнего сенатора как "бесстрашного борца за маленького человека и одного из лучших государственных служащих страны".

Промахи на посту вице-президента

По словам журналистов, на посту вице-президента Харрис начала с тяжелого старта. Ей поручили сложную задачу – бороться с причинами нелегальной иммиграции в США. Таким образом она стала ассоциироваться с одной из самых больших проблем Байдена.

Одну из худших оценок на должности она получила во время интервью NBC News в июне 2021 года, когда ее спросили, почему она не посетила южную границу США. Она ответила, что поедет "когда-нибудь", но добавила, что также не была в Европе.

Рейтинги Харрис падали на протяжении всего президентства Байдена. Даже существовали предположения, что Байден может вычеркнуть ее из избирательного списка, чтобы повысить свои шансы на переизбрание. Представители Белого дома говорят, что он никогда не рассматривал такую возможность.

Политические обстоятельства также дали ее карьере второе дыхание. После того, как в 2022 году Верховный суд США отменил конституционное право на аборт, Харрис стала ведущим голосом Белого дома в защите репродуктивных свобод и других вопросов, таких как контроль над оружием, которые вдохновляют жизненно важную часть электората демократов.

Поскольку отношение Байдена к войне в Газе разделило Демократическую партию, Харрис поддержала политику Белого дома, но с несколько более критическим взглядом: "Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленно прекратить огонь", – заявила она в одном из своих самых решительных выступлений.

Путь к президентству

Совсем недавно, на фоне паники Демократической партии относительно возраста Байдена многие законодатели, доноры и влиятельные деятели начали присматриваться к Харрис по-новому, говорится в статье.

Многие партийные инсайдеры считают, что Харрис имеет гораздо больше потенциала для того, чтобы стать лидером. Она все еще стоит перед серьезной борьбой, как за номинацию от своей партии, так и за победу над Трампом в ноябре. Но пока вице-президент заручилась поддержкой бывших и возможных будущих соперников, поскольку демократы стремятся объединиться вокруг единого кандидата.

Выход Байдена из гонки

Выдвижение Харрис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 глав Демократической партии. Всего за воскресенье чиновница планировала сделать около 200 звонков законодателям.

Джо Байден принял решение о выходе из президентской гонки еще за день до объявления об этом – в субботу, 20 июля. Как узнали журналисты, находясь в своем доме на побережье и лечась от коронавируса, Байден начал осознавать, что борьба за президентское кресло для него закончилась.

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