Предложение Укрзализныци по повышению тарифов грузовые перевозки на 37% является неуместным, ведь большинство клиентов компании - это предприятия, которые уже исчерпали запас прочности и не смогут продолжать работу, если тарифы вырастут. Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Украинские предприятия если и имели какой-то запас прочности, то за три года войны этот запас полностью исчерпан. Много украинских предприятий закрылось и прекратило работу, другие уменьшили производство. Большинство украинских предприятий работает в режиме выживания - просто чтобы сохранить основы трудовых коллективов. И если из-за повышения тарифов Укрзализныци они будут вынуждены прекратить производство, то они не смогут его восстановить даже после победы", - отметил Гусак.

Он также подчеркнул, что из-за постоянных повышений железнодорожного тарифа предприятия переводят свои перевозки на автомобильные дороги, и эта тенденция очень неблагоприятна для Укрзализныци.

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"Исторически Укрзализныця всегда перевозила 60-70% всех украинских грузов. Но, скажем, за последний год, за 2023 год, доля автомобильных перевозок выросла до 55%, а доля перевозок Укрзализныци упала до примерно 40%. Замкнутый круг: Укрзализныця повышает тарифы, часть клиентов переходит на автомобильные перевозки, Укрзализныця, чтобы компенсировать потерю грузовой базы, снова повышает тарифы, и другая часть предприятий уходит на автомобильные дороги. Но главная угроза - это то, что после каждого повышения тарифов Укрзализныци часть украинских предприятий закрывается, теряет трудовые коллективы и производственные мощности. И уже не работает на победу Украины", - подчеркнул Гусак.

Он также подчеркнул, что часть предприятий, над которыми нависла угроза закрытия, являются градообразующими, а значит - местные бюджеты могут недополучить значительные средства, необходимые для городов. Именно поэтому Министерство развития общин и территорий Украины должно очень взвешенно принимать решение о повышении тарифа УЗ.

"Окончательное решение должно принять Минразвития, и там должны принимать во внимание все точки зрения и все возможные последствия повышения тарифов - не только для Укрзализныци, а для украинской экономики и для граждан Украины в целом. Именно это министерство сейчас отвечает за развитие территориальных общин. А это повышение тарифов очень больно ударит именно по территориальным громадам - где предприятия будут вынуждены остановить или прекратить производство, потому что из-за очередного повышения железнодорожных тарифов оно станет нерентабельным. Поэтому мы очень надеемся, что Министерство развития общин примет взвешенное решение с учетом всех последствий. Потому что для экономики Украины эти последствия будут очень негативными", - резюмировал Гусак.

Как известно, Наблюдательный совет УЗ принял решение о повышении тарифа на грузовые перевозки на 37%. Сейчас этот проект находится на рассмотрении в Минразвития.

Бизнес выступил против этого решения. Так, в Украинской зерновой ассоциации призвали Минразвития не повышать тариф, учитывая негативные последствия для аграриев. Завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.