Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по заключению новых контрактов на изготовление Ан-178 уже со следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами государственного предприятия «Антонов».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил перед церемонией подписания меморандума между Министерством обороны и государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

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Согласно сообщению пресс-службы ОП, президент предложил государственным заказчикам продолжить работу относительно новых контрактов на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова». А также - разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам», - отметил Зеленский.

Что этому предшествовало

В августе 2020 года вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал создание государственной аэрокосмической холдинговой компании, в которую войдут предприятия Государственного космического агентства и авиационные предприятия.

11 ноября Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 40 млрд грн, из которых 20 млрд грн будут направлены из государственного бюджета, а остальные средства - из других источников. Реализация программы позволит сохранить около 50 тысяч рабочих мест и создать еще 6 тысяч новых.

Среди ожидаемых результатов программы также называют разработку новых транспортных самолетов, вертолетов, беспилотников, а также модернизацию уже существующих.

Кроме того, реализация программы должна помочь создать новые авиационные технологии, оборудование и материалы, которые используются в серийном производстве самолетов, двигателей и другой авиационной техники, а объем реализованной продукции отрасли может составить 300-350 млрд грн.

Госбюджет-2021 и авиационная отрасль

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

По словам Криклия, принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне. На развитие аэропорта в Днепре предусмотрено 1,4 млрд грн, в Виннице - 604 млн грн, в Херсоне – 320 млн грн и на аэропорт в Ривном – 75,7 млн грн.

17 декабря 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозировал восстановление в 2021 году украинской авиационной отрасли до 50% показателей 2019 года.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

29 декабря 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, которыми определяются задачи и мероприятия, необходимые для приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами.

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Автор: Константин Гончаров