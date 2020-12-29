Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами государственного предприятия «Антонов».
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил перед церемонией подписания меморандума между Министерством обороны и государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.
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Согласно сообщению пресс-службы ОП, президент предложил государственным заказчикам продолжить работу относительно новых контрактов на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова». А также - разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам», - отметил Зеленский.
Что этому предшествовало
В августе 2020 года вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал создание государственной аэрокосмической холдинговой компании, в которую войдут предприятия Государственного космического агентства и авиационные предприятия.
11 ноября Кабинет министров одобрил концепцию Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы. Ориентировочный объем финансирования программы составляет 40 млрд грн, из которых 20 млрд грн будут направлены из государственного бюджета, а остальные средства - из других источников. Реализация программы позволит сохранить около 50 тысяч рабочих мест и создать еще 6 тысяч новых.
Среди ожидаемых результатов программы также называют разработку новых транспортных самолетов, вертолетов, беспилотников, а также модернизацию уже существующих.
Кроме того, реализация программы должна помочь создать новые авиационные технологии, оборудование и материалы, которые используются в серийном производстве самолетов, двигателей и другой авиационной техники, а объем реализованной продукции отрасли может составить 300-350 млрд грн.
Госбюджет-2021 и авиационная отрасль
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- По словам Криклия, принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне. На развитие аэропорта в Днепре предусмотрено 1,4 млрд грн, в Виннице - 604 млн грн, в Херсоне – 320 млн грн и на аэропорт в Ривном – 75,7 млн грн.
- 17 декабря 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозировал восстановление в 2021 году украинской авиационной отрасли до 50% показателей 2019 года.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 29 декабря 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, которыми определяются задачи и мероприятия, необходимые для приведения аэропортовой инфраструктуры в соответствие с международными стандартами.
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