Зеленский пообещал восстановить все государственные дороги до конца своей каденции

Президент отметил, что в этом году будет отремонтировано и построено дорог госзначения в 9 раз больше, чем в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский пообещал восстановить все государственные дороги, которых насчитывается около 25 тыс. км, до конца своей каденции.

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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого года работы в должности главы государства. «Наша задача построить все государственные дороги, которые объединяют нашу страну, а это около 25 тыс. дорог. До конца своей каденции мы достроим все государственные дороги», - сказал он.

Зеленский отметил, что в этом году будет отремонтировано и построено дорог госзначения в 9 раз больше, чем в прошлом году.

«Полным ходом идет программа «Большая стройка»… Мы увеличили в 9 раз количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на пандемию и экономический кризис. Сколько будет построенных дорог – 4200 км или 4500 км – сколько хватит нам денег. Но это будет почти в 9 раз больше, чем в прошлом году», - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что по местным дорогам - ситуация не такая быстрая.

«Там мы не имеем влияния. Пока что. Но после местных выборов, я думаю, мы будем иметь влияние, и мы построим все дороги и в городах», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в этом году на строительство дорог государственного значения в Украине выделят 85 млрд грн, на дороги местного значения - 22 млрд грн.