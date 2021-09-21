Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) сообщает о рисках и проблемах для рынка топлива в случае преждевременного введения в Украине обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов. Об этом говорится в официальном обращении НАУ от 13.09.2021 к Главам комитетов ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, транспорта и инфраструктуры, экономического развития, финансов, а также налоговой и таможенной политики.

30 июня 2021г. Верховная Рада Украины (ВР) поддержала в первом чтении законопроект 3356-д от 11.05.2020 об обязательном использовании жидкого биотоплива в области транспорта.

Ранее НАУ уже обращала внимание народных депутатов на необходимость достижения ряда важных предпосылок для рынка перед введением обязательного добавления биокомпонентов в состав бензинов, чтобы предотвратить негативные последствия для рынка и потребителей.

НАУ считает принятие законопроекта №3356д от 05.11.2020 об обязательном добавления биокомпонентов преждевременным, в связи с тем, что:

добавление биоэтанола, изготовленного из зерновых культур, к бензину не соответствует последним европейским инициативам и экологическим тенденциям по уменьшению выбросов парниковых газов - Европа последнее десятилетие концентрируется на использовании биотоплива, изготовленного из отходов, а не из специально выращенных зерновых; весь мир движется в сторону электромобильности, применение водородных технологий и возобновляемой энергии в транспорте, и отказывается от топлива с выбросами СО2. Соответственно, стимулирование инвестирования в инфраструктуру для производства биоэтанола и смешивания биоэтанола с бензином не имеет перспектив; добавление биоэтанола приведет к росту стоимости бензинов для конечного потребителя на 70 коп./литр и дальнейшего перехода потребителей на более вредное для окружающей среды, но более дешевое дизельное топливо и сжиженный газ. Соответственно, потери государственного бюджета, из-за перехода на нефтепродукты с более низкими акцизными ставками, составлять 2,4 млрд. грн. в год; без введения действенных механизмов очистки рынка топлива от нелегальных схем, данный закон приведет к еще большему росту серого рынка, который под вывеской альтернативного топлива будет продавать дешевые нефтяные бензины, и к усилению демпинга прозрачных легальных игроков рынка. Из-за увеличения доли нелегального рынка Государственный бюджет будет дополнительно терять 2,8 млрд. грн. в год; введение данного Закона приведет к росту теневого рынка реализации спирта и рост потерь бюджета от недополученных акцизов по продаже алкогольных напитков, ведь введение обязательных квот на биоэтанол позволит спиртовым заводам получить дополнительный канал сбыта спирта по нелегальным схемам; законопроект является исключительно лоббистским и лоббирует интересы только текущих владельцев спиртовых заводов. Введение обязательных квот на добавление биоэтанола в бензин создаст годовой спрос в размере 100 тыс. тонн. биоэтанола. Уже сейчас текущие мощности позволяют производить такое количество биоэтанола, поэтому все аргументы, что данный Закон поможет заинтересовать инвесторов в приватизации неработающих спиртовых заводов и создать дополнительные рабочие места не являются правдивыми. Государство должно работать над другими механизмами запуска спиртовой отрасли; данный закон возымеет негативный эффект на конкурентоспособность украинской экономики и платежный баланс. Замещение импортного бензина по цене 361 USD / 1 тыс. литров на биоэтанол, который можно экспортировать по цене 697 USD / 1 тыс. литров, приведет к оттоку валюты из Украины. В годовом исчислении это составит 45 млн. USD оттока по платежному балансу и столько же минус к ВВП.

Учитывая возможные негативные последствия НАУ призвала народных депутатов воздержаться от принятия законопроекта от 05.11.2020 года № 3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Автор: Григорий Бондарь