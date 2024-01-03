На данный момент движение поездов осуществляется в соответствии с установленными графиками.

Начальник коммунального предприятия "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский ответил, будут ли закрывать мост Метро в Киеве на ремонт. Он отметил, что переправа находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии.

"Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии", - отметил Брагинский в интервью РБК-Украина.

При этом он указал, что движение поездов метро осуществляется в соответствии с установленными графиками.

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"Безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена", - заверил представитель киевского метро.

Метро Киева - последние новости

18 декабря в КГГА сообщили, что участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" требует планового ремонта. Закрытие движения поездов на время проведения ремонта не планируется.

Пока что в Киеве движение поездов Оболонско-Теремковской линией ограничили из-за необходимости ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Курсирование поездов между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили 8 декабря.

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