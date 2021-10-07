Внутренний трафик уже второй месяц подряд больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В сентябре 2021 года количество внутренних авиарейсов в Украине выросло на 14,5% по сравнению с показателем докризисного сентября 2019 года и составило 3 112.

Об этом сообщает Avianews.com со ссылкой на руководителя "Украэроруха" Андрея Ярмака.

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"Общие тенденции авиатрафика в европейском регионе во второй половине года превзошли оптимистический сценарий Евроконтроля, и в Украине динамика восстановления опережала даже региональные показатели", — отметил Ярмак.

Внутренний трафик уже второй месяц подряд больше, чем в аналогичный период 2019 года.

В августе рост числа рейсов по Украине составил 17,7%. В сентябре 2021 года "Украэрорух" обслужил 26 241 рейс, что составляет 76% от показателя сентября 2019 года.

9 614 полетов выполнили украинские авиакомпании, 16 627 рейсов — иностранные авиакомпании. Это соответственно на 11,1% и 29,8% меньше по сравнению с показателем сентября 2019 года.

Регистрация на внутренние авиарейсы:

В январе 2020 года Кабинет министров запустил пилотный проект, предполагающий, что украинцы смогут использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Автор: Елена Коваленко