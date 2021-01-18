Вестибюль №2 будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - в обычном режиме.

Киевский метрополитен откроет завтра, 19 января, второй выход на станции метро «Гидропарк».

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Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Это сделано для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции «Гидропарк» во время празднования Крещения.

"На станции будет открыт второй выход. Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Крещенские купания в Киеве в 2021 году

Как сообщает киевское коммунальное предприятие "Плесо", празднование Крещения пройдет с большим трудом: "в связи с карантинными ограничениями мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут обустраиваться".

Киевские коммунальные службы призывают людей не собираться на набережных, чтобы избежать скопления и повышенного риска заражения коронавирусом. Однако для многих людей крещенские купания являются обязательной традицией, поэтому на некоторых популярных местах будут дежурить спасатели.

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Автор: Инна Андалицкая