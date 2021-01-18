На "Гидропарке" готовятся к Крещению / УНИАН

Киевский метрополитен откроет завтра, 19 января, второй выход на станции метро «Гидропарк».

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Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Это сделано для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции «Гидропарк» во время празднования Крещения.

"На станции будет открыт второй выход. Вестибюль №2 (восточный) будет работать 19 января с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Крещенские купания в Киеве в 2021 году

  • Как сообщает киевское коммунальное предприятие "Плесо", празднование Крещения пройдет с большим трудом: "в связи с карантинными ограничениями мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 года проводиться не будут, места для купания не будут обустраиваться". 
  • Киевские коммунальные службы призывают людей не собираться на набережных, чтобы избежать скопления и повышенного риска заражения коронавирусом. Однако для многих людей крещенские купания являются обязательной традицией, поэтому на некоторых популярных местах будут дежурить спасатели.

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Автор: Инна Андалицкая