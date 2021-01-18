В 2021 году Крещение проводится в период коронавирусного локдауна, поэтому места для купаний организовываться не будут.

19 января христиане отмечают Крещение Господне, которое сопровождается традиционными купаниями в проруби. Считается, что освященная крещенская вода снимает грехи и дарует здоровье. Крещенские купания - это не церковный, а народный обычай, которой стал популярным в Украине и России в конце 20 века. В 2021 году места купания в Украине и в Киеве не будут оборудованы из-за карантина коронавируса, однако желающие всё равно смогут окунуться.

Крещенские купания в Киеве в 2021 году

Как сообщает киевское коммунальное предприятие "Плесо", празднование Крещение пройдет с большими затруднениями: "В связи с карантинными ограничениями мероприятия на водных объектах по случаю Крещения 19 января 2021 проводиться не будут, места для купания не будут обустраиваться".

Киевские коммунальные службы призывают людей не собираться на набережных, чтобы избежать скопления и повышенного риска заражения коронавирусом. Однако для многих людей крещенские купания являются обязательной традицией, поэтому на некоторых популярных местах будут дежурить спасатели.

Места для купаний на Крещение в Киеве

Станция метро "Гидропарк"

Ежегодно возле часовни Крещения Господня проводятся крещенские купания. Это место очень популярно среди киевлян, поэтому в этом году здесь будут дежурить спасатели и специализированная аварийно-спасательная водолазная служба. Искупаться в Гидропарке можно бесплатно, есть кабинки для переодевания.

Оболонская набережная

Популярное место для купания находится возле Свято-Покровского собора. В 2021 году не будут вырубать прорубь из-за неподходящей погоды, но искупаться никто не запрещает.

Центр развлечений "Х-парк"

В парке "Муромец" будет проводиться фестиваль МоржиFest, где можно будет окунуться. Здесь будет оборудованы зоны для переодевания и кафе.

Днепровская набережная

Купания будут проводиться возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, перед Иорданским крестом.

Голосеевский парк

Оборудованная купель в парке находится возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Парк "Феофания"

Купания на территории парка доступны с 8 утра, на месте будут оборудованы места для подогрева и горячие напитки. Вход для взрослых стоит 30 гривен, для детей до 16 лет - 10 гривен.

Озеро Тельбин

Место для купания на Березняках возле храма Рождества Христова будет освящено церковью, после чего желающие смогут тут искупаться.

Мамаева Слобода

В парке по адресу улица Донца, 2 можно будет искупаться по казацким обычаям. Вход на территорию парка бесплатный до 10:00, после 10 придется заплатить 120 гривень.

Как обезопасить крещенские купания: смотрите видео

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Автор: Екатерина Пулатова