Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

За 100 дней работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения ни одному водителю не удалось обжаловать выписан штраф.

Читайте такжеНарушил ПДД 60 раз: в МВД ответили, оплатил ли штрафы нардеп-нарушитель Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"У нас демократическое государство, каждое лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе его обжаловать. Уже есть ряд таких обжалований постановлений, зафиксированных в автоматическом режиме. Несколько уже суды рассмотрели, пока все решения являются положительными - в пользу системы автоматической фиксации", - сказал он.

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

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Автор: Дмитрий Хилюк