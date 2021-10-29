Компания "Элит-Такси" в связи с ухудшением противоэпидемической ситуации и введением с 1 ноября 2021 года усиленного карантина в городе Киеве, запускает новую бесплатную услугу для пассажиров, которые с максимальной осторожностью относятся к поездкам на такси – "Вакцинированный водитель такси".

Об этом говорится в сообщении компании Элит Такси.

"Последнее время мы получали много запросов от наших клиентов, особенно от корпоративных клиентов о возможности внедрения услуги "Вакцинированный водитель такси". Мы всегда идем навстречу своим клиентам, прислушиваемся ко всем пожеланиям, а потому услуга "Вакцинированный водитель такси" появится в приложении https://elit-taxi.ua/app или при заказе через диспетчерскую Службу за номер (044) 248-8-248 уже по 01.11.2021. Выбирая такую дополнительную услугу каждый клиент Элит Такси может быть уверен на 100%, что водитель прошел вакцинацию от Covid-19 и имеет действительный сертификат о подтверждении вакцинации", - заявляет директор по коммуникациям Элит Такси Анастасия Саракуз.

Напоминаем, что Компания Элит Такси предоставляет легальные услуги по перевозке пассажиров на такси в городе Киеве уже более 23 лет. Ежедневно Служба такси обеспечивает своим клиентам высочайший уровень обслуживания, комфорта и безопасности. Элит Такси заботится об имидже клиента, поэтому все машины имеют соответствующий вид, проходят санитарную обработку в соответствии со всеми рекомендациями Минздрава и проверку внутреннего и внешнего технического состояния в соответствии с внутренними критериями качества Службы. Благодаря тому, что компания Элит Такси работает исключительно в правовом поле и все автомобили имеют действующую лицензию на предоставление услуг по перевозке пассажиров на такси Элит Такси имеет возможность ездить по полосам общественного транспорта, что существенно экономит время клиентам Элит Такси. Также, с 2020 года во всех автомобилях Элит Такси, без доплат, доступна эксклюзивная питьевая вода "Страна" в каждом автомобиле Элит Такси.

В 2019 компания Элит Такси признана лучшей в рейтинге безопасности и качества предоставления услуг такси по результатам мониторинга Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) среди более чем 25 компаний, которые принимали участие в исследовании.

Автор: Иван Бойко