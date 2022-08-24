Из-за ДТП вблизи железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка, что на Кировоградщине, задерживается движение ряда поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
В частности, задерживаются поезда:
- №86 Львов - Запорожье (+5 ч 37 мин);
- №76 Киев - Кривой Рог (+4 ч 24 мин);
- №42 Львов - Днепр (+4 ч 23 мин);
- №92 Одесса - Харьков (+4 ч 18 мин);
- №80 Киев - Днепр (+3 ч 33 мин);
- №7 Харьков - Одесса (+2 ч 50 мин);
- №3 Ужгород - Запорожье (+2 ч 07 мин);
- №120 Львов - Запорожье (+1 ч 39 мин);
- № 2 Харьков - Ивано-Франковск (+53 мин);
- № 716 Перемышль - Киев (+46 мин);
- № 56 Ясиня - Киев (+32 мин).
В "Укрзализныце" заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить время задержки поездов.
Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских электропоезда. Они будут курсировать на маршруте Киев — Ривне — Луцк и Киев — Белая Церковь.