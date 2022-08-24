В компании заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить время задержки поездов.

Из-за ДТП вблизи железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка, что на Кировоградщине, задерживается движение ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, задерживаются поезда:

№86 Львов - Запорожье (+5 ч 37 мин);

№76 Киев - Кривой Рог (+4 ч 24 мин);

№42 Львов - Днепр (+4 ч 23 мин);

№92 Одесса - Харьков (+4 ч 18 мин);

№80 Киев - Днепр (+3 ч 33 мин);

№7 Харьков - Одесса (+2 ч 50 мин);

№3 Ужгород - Запорожье (+2 ч 07 мин);

№120 Львов - Запорожье (+1 ч 39 мин);

№ 2 Харьков - Ивано-Франковск (+53 мин);

№ 716 Перемышль - Киев (+46 мин);

№ 56 Ясиня - Киев (+32 мин).

В "Укрзализныце" заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить время задержки поездов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских электропоезда. Они будут курсировать на маршруте Киев — Ривне — Луцк и Киев — Белая Церковь.

Вас также могут заинтересовать новости: