Пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимости будут отменены.

"Укрзализныця" из соображений безопасности призывает пассажиров перенести поездку из и в Харьков 23-25 августа.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "УЗ".

"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, "Укрзализныця" из соображений безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пригородные и региональные рейсы из/в Харьков на День независимости будут отменены, а поезда дальнего следования будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.

Как сообщал УНИАН, 20 августа председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области в течение Дня независимости комендантский час продлится полтора суток - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и в укрытиях - это наша безопасность", - подчеркнул председатель ОВА.

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