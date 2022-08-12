В правительстве планируют ускорить прохождение на пунктах пропуска.

В правительстве планируют ускорить прохождение на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов, что будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с командой Министерства инфраструктуры.

Он отметил, что перед министерством поставлена задача ускорить запуск услуги "электронная очередь" на границе и активизировать создание сети современных сервисных зон для грузовых автомобилей и водителей возле пограничных пунктов пропуска.

По его словам, в перспективе такие зоны необходимо будет обустроить согласно стандартам и директивам Европейского Союза по всей стране.

Кроме того, Мининфраструктуры совместно с Гостаможслужбой нужно проработать мероприятия по расширению пропускной способности государственной границы, в частности закупку оборудования для сканирования авто и ускорения прохождения таможенных процедур.

Также надо проработать вопрос продолжения работы по обустройству пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Электронная очередь в пунктах пропуска:

В сентябре 2021 года на Закарпатье планировалось ввести электронную запись в очередь в пунктах пропуска с ЕС.

Кабинет министров с 15 декабря в экспериментальном режиме планировал запустить электронную очередь пересечения границы.

Проект нацелен на организацию управления очередями автомобильных транспортных средств, используемых в международных перевозках для транспортировки товаров через таможенную границу Украины, перед международными пунктами пропуска через границу Украины для автомобильного сообщения.

Идея очереди - бронирование времени пересечения границы и создание зон ожидания.

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