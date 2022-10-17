В таких сетях как KLO, "БРСМ-Нафта", ОККО, WOG, SOCAR, Shell и других автогаз подорожал на 20-45 коп.

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС за выходные с 15 по 18 октября выросла на 34 копейки – до 27,19 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

Так, в днепропетровской сети VostokGaz и запорожской ZOG цены подняли на 70 и 64 коп. за литр, до 27,69 и 28,40 грн за литр соответственно. В столичной "Авантаж 7" газ подорожал на 20 коп. до 25,45 грн за литр.

Видео дня

В таких сетях как KLO, "БРСМ-Нафта", ОККО, WOG, SOCAR, Shell и других автогаз подорожал на 20-45 коп.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

21 сентября Верховная Рада приняла закон о возвращении акцизов на топливо. 28 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о возврате акцизного налога на топливо.

Согласно документу, возвращаются акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1000 литров; дизель – 100 евро за 1000 литров; биотопливо – 100 евро за 1000 литров; газ – 52 евро за 1000 литров.

Вас также могут заинтересовать новости: