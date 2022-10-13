Средняя цена на дизтопливо в сетях АЗС Украины выросла до 53,47 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.
В частности, в сети AMIC дизтопливо подорожало на 57 копеек — до 54,02 грн/л, на станциях "БРСМ-Нафта" — на 33 копейки, до 52,47 грн/л, в запорожской ZOG — на 1 гривню, до 53 грн/л.
В сетях "Нефтек" и "Катрал" дизтопливо прибавило в цене 2 гривни и 50 копеек — до 55 грн/л и 52,52,99 грн/л соответственно.
Война в Украине и ситуация на АЗС:
За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.
С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.
По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.
К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.
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