Средняя цена на дизтопливо в Украине составляет сейчас 53,47 грн/л.

Средняя цена на дизтопливо в сетях АЗС Украины выросла до 53,47 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

В частности, в сети AMIC дизтопливо подорожало на 57 копеек — до 54,02 грн/л, на станциях "БРСМ-Нафта" — на 33 копейки, до 52,47 грн/л, в запорожской ZOG — на 1 гривню, до 53 грн/л.

Видео дня

В сетях "Нефтек" и "Катрал" дизтопливо прибавило в цене 2 гривни и 50 копеек — до 55 грн/л и 52,52,99 грн/л соответственно.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

Вас также могут заинтересовать новости: