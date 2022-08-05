Средняя цена автогаза за неделю в сетях АЗС снизилась до 28,25 грн/л.

Средняя цена на автогаз за неделю в сетях АЗС снизилась на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Еnkorr.

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,71 и 1,25 гривни, до 28,49 и 28,48 грн/л соответственно.

Сети "Нефтек" и "Авантаж 7" снизили цены на 2 гривни, до 27,99 и 25,95 грн/л.

Наибольшее падение цены зафиксировано в сети Prime (-4 гривны). Там продукт сейчас стоит 29 грн/л. В свою очередь, сеть SOCAR установила цену 28,11 грн/л (-2,38 гривни).

В пределах 20-96 копеек упали цены в сетях "Автотранс", Shell и "БРСМ-Нафта", до 28,78, 28,13 и 27,88 грн/л.

Кроме того, на 0,3-2,13 грн/л автогаз подешевел и в сетях KLO, Chipo, BVS и других.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, дойшовши до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

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