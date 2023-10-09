Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера составляет почти 10 лет.

В прошлом месяце, как и в августе, украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, относительно сентября 2022 года регистрации подержанных авто увеличились на 34%. Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера составляет почти 10 лет.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Видео дня

1. Volkswagen Golf - 1575 авто;

2. Renault Megane - 1299 авто;

3. Škoda Octavia - 923 авто;

4. Volkswagen Passat - 755 авто;

5. Nissan Leaf - 590 авто;

6. Audi A4 - 414 авто;

7. Volkswagen Touran - 406 авто;

8. Tesla Model 3 - 405 авто;

9. Volkswagen Tiguan - 401 авто;

10. Nissan Qashqai - 398 авто.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто и составляет 44%. Далее идут: дизельные - 31%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 4%.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 148 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что в 3,4 раза больше реализации новых авто за тот же период", - добавили в "Укравтопроме".

Рынок авто в Украине

В начале октября стали известны предпочтения украинцев на рынке авто. На украинском рынке новых авто автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания продолжают доминировать. Их доля в продажах в сентябре, как и в августе, составляла 68%. Самыми популярными на отечественном рынке остаются авто с бензиновыми двигателями.

По состоянию на 3 октября 2023 года сообщалось, что в Украине увеличивается спрос на рынке новых легковушек. Рынок вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по сентябрь 2023 года украинцы приобрели 43,9 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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