Относительно предыдущего месяца рынок новых легковушек сократился на 20 процентов.

В последний месяц лета украинцы приобрели и зарегистрировали 2,9 тыс. новых легковых авто, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году, и на 20% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщил "Укравтопром" в Telegram.

Отмечается, что всего с января по август 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 24,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В "Укравтопроме" отметили, что наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 750 новых авто.

Но по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине уменьшилась на 40%. В то же время по сравнению с июлем текущего года спрос на авто этой японской марки вырос на 26%.

Второе место занимает марка Renault. Всего было зарегистрировано 206 шт., что более чем в шесть раз меньше, чем в августе прошлого года. От июльского результата Renault отстала на 21%.

Также в лидерскую тройку украинского рынка новых авто попал немецкий бренд BMW – 197 авто.

Кроме того, бестселлером среди авто в августе стал Toyota Rav4. Кроссовер в августе выбрали 339 покупателей.

Как сообщал УНИАН, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров рынок новых легковых автомобилей увеличился более чем на четверть.