По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, интерактивная карта будет общедоступной.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о подготовке интерактивной карты Украины с данными обо всех дорожно-транспортных происшествиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

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"Очень важный фактор, который мы сейчас разрабатываем совместно с Министерством инфраструктуры, - это вопрос точной статистики относительно ДТП ... Мы готовим интерактивную карту Украины, на которой будут отмечаться все ДТП", - сказал Геращенко.

Он добавил, что такая интерактивная карта будет общедоступной, и на ней предусматривается предоставление полной статистики по каждому ДТП.

"Каждый мэр города может зайти на эту карту и увидеть: в Харькове, или в Одессе, или в Ужгороде столько-то мест ДТП. Что это значит? Что в это место нужно вложить деньги для того, чтобы отремонтировать этот пешеходный переход", - сказал Геращенко.

Ужесточение наказания за пьяное вождение

16 февраля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

ВР приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" (№2695). За это решение проголосовали 325 народных депутатов.

В марте 2021 года в Украине вступили в силу новые наказания за пьяные ДТП.

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Автор: Татьяна Поляковская