Приостановлен пропуск как легковых, так и грузовых автомобилей.

Румыния временно приостановила пропуск автомобилей через КПП "Порубное" в Черновицкой области.

Как заявил старший офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константин Лесник, приостановлен пропуск как легковых, так и грузовых автомобилей, сообщает "Суспільне".

Как говорится в сообщении, решение было принято в связи со снежными заносами. Румынская дорожная полиция запретила проезд легковых автомобилей из КПП "Дьяковцы" и "Красноильск", которые едут в направлении Сучавы и Сиреты.

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"Пешие переходы работают. Легковые автомобили оформляют обе стороны, но когда водители выезжают за пределы пункта пропуска, дорожная полиция Румынии их останавливает из-за осложненного движения", — сообщил Лесник.

Пропуск автомобилей приостановлен до тех пор, пока румыны не очистят автомобильные пути от снега. По словам Лесника, это может занять до пяти часов.

На КПП "Порубное" в очереди стоят ориентировочно 400 грузовиков. Очередей из легковых автомобилей и пешеходов ни на одном пункте пропуска нет.

Как уточняет Digi24, из-за снегопада на севере Румынии остаются частично или полностью закрытыми 29 национальных дорог в районе населенных пунктов Ботошани, Сучава, Бакэу, Яссы, Нямц и Васлуй. Кое-где службы еще не могут начать расчистку дорог из-за того, что непогода продолжается.

В районе города Ботошани на севере Румынии более 200 авто примерно с 400 водителями и пассажирами застряли в сугробах на дорогах национального и местного значения и вынуждены были ждать помощи спасателей.

В районе Ботошани и Ясс закрыли все дороги и отменили обучение в школах.

Для борьбы со стихией привлечены службы чрезвычайных ситуаций и военные.

Погода в Украине

6 апреля синоптики сообщили, что Украину накроет похолодание, дожди и снег продолжатся. По всей стране будет пасмурно, на западе местами температура упадет до 0°...+3°.

Из-за непогоды в двух областях Украины были введены аварийные отключения света.

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