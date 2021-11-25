С помощью Спецфонда в ближайшие годы планируют привлечь около 16 млрд грн на развитие аэропортов и железной дороги, отметил министр инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры Украины прорабатывает новые механизмы финансирования авиационной и туристической инфраструктуры в рамках реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам форума "Большая стройка: авиация и туризм".

Одним из таких механизмов является создание Спецфонда для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры.

"С помощью него в ближайшие годы планируем привлечь около 16 млрд. грн. на развитие аэропортов и железной дороги", – отметил Кубраков.

Также Мининфраструктуры начинает внедрение в Украине механизма Public Service Obligation. Речь идет о компенсации из бюджета части стоимости билета на критически важных для государства маршрутах. "Мы уже имеем первый пример на железной дороге. Следующей будет авиаотрасль", – написал глава МИУ.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день уже достигнуто принципиальное согласие с авиакомпаниями по развитию внутренних авиаперевозок. Правительство прорабатывает снижение ставки НДС до 7% на операции по внутренним авиаперевозкам.

"С начала прошлого года две отрасли: авиация и туризм – переживают один из самых длинных экономических кризисов в собственной истории. Основная роль государства в этих процессах – поддержка отраслей, создание дополнительных направлений их роста. Это то, ради чего существует и президентская программа Большая стройка", – подчеркнул Кубраков.

Вложения в туристическую инфраструктуру имеют один из самых больших мультипликаторов и влияют на большое количество смежных отраслей, добавил министр. В качестве примера он привел бум туристов из Саудовской Аравии летом этого года. 50 тыс. новых туристов и 2,5 млрд гривен для экономики стали возможны благодаря запуску регулярного прямого авиасообщения и 4 млн гривен инвестиции в рекламную кампанию.

"Туризм может и должен быть бустером для экономического роста. В следующем году на туристическую отрасль впервые будет выделено более 1,5 млрд грн", – сообщил также Кубраков.

Напомним, 25 ноября на форуме "Большая стройка: авиация и туризм" Мининфраструктуры и компания Airbus подписали Меморандум о создании в Украине национального авиаперевозчика. Проект будет реализован в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко