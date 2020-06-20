В ОП верят, что привлечение полиции к габаритно-весовому контролю поможет остановить разрушение дорог

Кабинет министров предоставил дополнительные полномочия Министерству внутренних дел и Национальной полиции по осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств, чтобы остановить разрушение украинских дорог.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявляет, что привлечение полиции к габаритно-весовому контролю поможет остановить разрушение дорог.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

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Он подчеркнул, что масштабные нарушения весовых норм со стороны перевозчиков приводят к разрушению даже вновь построенных дорог, поэтому нужно быстро реагировать.

Тимошенко напомнил, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета министров, во время которого обсудили вопросы весового контроля транспортных средств.

Кабинет министров предоставил дополнительные полномочия Министерству внутренних дел и Национальной полиции по осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств, чтобы остановить разрушение украинских дорог.

«Я думаю, мы сейчас быстро увидим, как будет меняться ситуация. Ведь патрульных полицейских гораздо больше, чем представителей Укртрансбезопасности, она (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, которая отвечает за габаритно-весовой контроль. - Ред.) реформируется», - сказал он.

«Уже сейчас начинает работать МВД, и я думаю, что все поймут, что мы с темой перегрузки закончили. Не надо перегружать (дороги. - Ред.), потому что будут очень большие штрафы, и все будут отвечать», - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

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