Трамваи и троллейбусы не курсируют с 14 января.

В Одессе из-за уменьшения лимитов на электроэнергию не работает городской электротранспорт.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в теченние 15 января электротранспорт в городе работать не будет.

"Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", - говорится в сообщении.

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Ситуация с электротрнспортом в Одессе:

В Одессе после массированных ракетных атак российских оккупантов 5 и 10 декабря 2022 года в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры наблюдались проблемы с работой в том числе общественного электротранспорта.

19 декабря трамваи и троллейбусы после длительного перерыва возобновили свою работу, но утром 29 декабря снова прекратили работу из-за отмены лимитов.

2 января 2023 года работа городского электротранспорта была вновь возобновлена.

14 января трамваи и троллейбусы в Одессе прекратили курсировать, когда в Украине началась масштабная воздушная тревога. В мэрии сообщили, что причина - уменьшение лимитов на электроэнергию.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

14 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, после чего лимиты потребления электроэнергии были снижены по всей стране.

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