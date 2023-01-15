В Одессе из-за уменьшения лимитов на электроэнергию не работает городской электротранспорт.
Как сообщила пресс-служба мэрии, в теченние 15 января электротранспорт в городе работать не будет.
"Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", - говорится в сообщении.
Ситуация с электротрнспортом в Одессе:
В Одессе после массированных ракетных атак российских оккупантов 5 и 10 декабря 2022 года в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры наблюдались проблемы с работой в том числе общественного электротранспорта.
19 декабря трамваи и троллейбусы после длительного перерыва возобновили свою работу, но утром 29 декабря снова прекратили работу из-за отмены лимитов.
2 января 2023 года работа городского электротранспорта была вновь возобновлена.
14 января трамваи и троллейбусы в Одессе прекратили курсировать, когда в Украине началась масштабная воздушная тревога. В мэрии сообщили, что причина - уменьшение лимитов на электроэнергию.
Удары оккупантов по энергосистеме Украины:
С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.
Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.
6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.
14 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, после чего лимиты потребления электроэнергии были снижены по всей стране.