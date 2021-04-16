В Объединенных Арабских Эмиратах гражданам предлагают топливо через мобильное приложение.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
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Мобильное приложение не только сообщает о том, что ваше авто вот-вот останется без бензина, но и помогает вызвать на парковку мобильную заправку. Следовательно, водителям не приходится ехать на стационарную и стоять там в очередях.
Авторы приложения уверяют - оно первое такое в мире, и его уже автоматически устанавливают на некоторые марки иностранных авто.
Договоренность Украины и ОАЭ
14 февраля 2021 года Украина и Объединенные Арабские эмираты подписали Соглашение о совместной борьбе с преступностью и Меморандум о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.
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