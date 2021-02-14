Туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, работающие в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные.

Украина и Объединенные Арабские эмираты подписали Соглашение о совместной борьбе с преступностью и Меморандум о взаимном признании и обмене удостоверений водителя.

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Как сообщает пресс-служба МВД документы подписали министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер-министр-министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бин Заид Аль Нагаян.

Аваков подчеркнул, что после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

«Отныне туристы смогут со своими правами арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов менять права на местные», - пояснил министр.

Визит Зеленского в ОАЭ

13 февраля, президент Украины с женой Еленой Зеленской прибыли в ОАЭ с двухдневным официальным визитом.

Ожидается, что 14-15 февраля глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Зеленская встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, а также с представителями дирекции Дубайской оперы и историко-культурной сферы Абу-Даби.

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Автор: Дмитрий Захаров