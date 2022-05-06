Киевсовет на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о возврате оплаты за проезд в коммунальном транспорте столицы.

С 16 мая в Киеве планируют вернуть оплату в общественном транспорте, но о вопросе повышения стоимости проезда пока речь не идет.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона

По его словам, на ближайшей сессии Киевсовета депутаты рассмотрят вопрос о возврате оплаты за проезд в коммунальном транспорте.

"Хочу сразу подчеркнуть, что у нас сложная ситуация с наполнением бюджета. В то же время существуют расходы, касающиеся и горючего, и заработных плат в коммунальном предприятии "Киевпастранс", которое осуществляет перевозку пассажиров. Поэтому мы возвращаемся к оплате проезда в нашем городе. О вопросе увеличения стоимости за проезд сейчас речь не идет", - акцентировал мэр.

Справка УНИАН. Киевский городской общественный транспорт стал бесплатным в первый день полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

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