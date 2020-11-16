Подробное расписание движения размещено на кассовых павильонах станций электрички, на информационных стендах возле турникетов и на сайте «Киевпастранса».

В Киеве с 16 ноября изменено расписание движения городской электрички в рабочие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КП «Киевпастранс».

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В рабочие дни отменены три вечерних рейса и добавлены новые.

"Электропоезда будут курсировать по направлению Е1 на станциях: Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница. При этом отменяются рейсы городской электрички в рабочие дни в вечернее время: 7504, 7506, 7508", - говорится в сообщении.

Таким образом кольцевое движение электропоездов восстанавливается в обе стороны, сказано в сообщении.

Новые поезда

"Укрзализныця" назначила на 18 ноября дополнительный поезд "Интерсити+" (№705/706) сообщением Киев - Львов - Киев.

Акционерная компания "Укрзализныця" 13 ноября запустила два новых поезда – Львов - Бахмут (№142/141) и Харьков - Николаев (№251/252).

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Автор: Инна Андалицкая