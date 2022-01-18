Сейчас необходимый документ имеют только около половины учеников.

Проезд в коммунальном транспорте Киева для школьников останется бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карту учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский, информирует пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что проект "Электронная карточка ученика" начат в 2019 году.

"Сейчас почти для половины учеников уже оформлен и выдан новый электронный документ. В то же время остальные родители не торопятся присоединиться к проекту. Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны осознать, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте", – сказал Мондриевский.

Ранее, сообщалось, что согласно распоряжению КГГА до 31.12.2022 можно пользоваться бумажной карточкой учащегося.

Читайте такжеЦену на проезд в Киеве не изменят до весны - Кличко

Проезд в Киеве:

16 ноября 2021 года на сайте киевских властей появилась информация о повышении до 20 грн с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

17 ноября мэр Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Бюджетом столицы на 2022 год предусмотрено выделение более 2 млрд грн "Киевпасстрансу" и метрополитену на покрытие расходов, связанных с сохранением стоимости проезда на нынешнем уровне.

Еще 1,5 млрд грн выделено на обеспечение бесплатного проезда льготных категорий киевлян в пассажирском транспорте.