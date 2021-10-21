На днях в столице могут усилить карантин.

В Киеве, который, по словам мэра Кличко, на днях попадет в "красную" зону карантина, не будут останавливать общественный транспорт.

Как заверил замглавы КГГА Николай Поворозник, транспорт будет работать в обычном режиме, пишет "РБК-Украина".

"Транспорт мы точно не будем закрывать, он будет работать в привычном для себя режиме. У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты и будем точно их применять, в том числе и мировой практике", - заявил чиновник.

"Красная" зона в Киеве

Ранее сегодня столичный мэр Виталий Кличко анонсировал переход Киева в "красную" карантинную зону. "В последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных. Большинство из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии. Койки в наших больницах заполнены уже более 50%", - отметил градоначальник.

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Также он сообщил, что в пятницу планируется заседание Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу, на котором будет рассмотрен вопрос об усилении ограничительных мер в столице.

Что запрещено в "красной" зоне карантина:

Автор: Юрий Годован