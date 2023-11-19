Судно шло под камерунским флагом. Высота волн во время крушения достигала 5 метров.

Во время шторма в Черном море сухогруз Pallada, вышедший из Одессы, выбросило на турецкий берег, в результате чего судно разломилось на две части.

Как сообщает газета Milliyet, сухогруз дрейфовал и сел на мель в Эреглиском районе Зонгулдака. Высота волн во время крушения достигала 5 метров. Судно шло под камерунским флагом. Экипаж из 13 человек удалось эвакуировать.

"После того как сигнал бедствия поступил в Главный поисково-спасательный координационный центр в 10:00 19.11.2023, выяснилось, что судно под флагом Камеруна Pallada получило повреждения из-за шторма и село на мель в Эрегли. При содействии нашего центра все 13 человек экипажа корабля были эвакуированы", — говорится в заявлении Главного управления по морским делам.

Сухогруз Pallada вышел из Одессы 3 ноября.

Как пишет Anadolu, руководство порта Эрегли также пытается установить связь с турецким судном Kafkametler, которое вышло из порта в шторм. Оно шло из России в турецкий Измир. На корабле — 12 членов экипажа, они граждане Турции.

Сухогруз Pallada

Судно построили в 1968 году в СССР, советские и российские владельцы у него были до 2005 года, оно носило название "Волгобалт 103". Длина судна 114 м, ширина 13 м, его дедвейт (общий максимальный вес перевозимого груза) — 3180 т.

Инцидент с судном

19 ноября 2023 года в Красном море йеменские хуситы захватили судно. По предварительной информации на борту могут находиться от 22 до 52 человек. Проверяется информация о том. біли ли на борту украинцы.

Ответственность за захват судна взяла на себя хуситская группировка "Ансар Алла" из Йемена. ЦАХАЛ подтвердил факт похищения судна в Красном море, назвав атаку "серьезным инцидентом глобального масштаба".

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