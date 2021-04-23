До конца следующего года Укравтодор отремонтирует две трети обхода Харькова. Работы стартовали месяц назад по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

О том, как именно будут ремонтировать Харьковскую объездную, в блоге на сайте Лига рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

«Последний ремонт обхода Харькова состоялся не так давно — перед Евро-2012, когда город принимал один из матчей. Тогда дорожники провели фрезерование покрытия и восстановили в 2-х слоях асфальтобетонное покрытие. Однако без усиления основы дорога не выдержала нагрузки — фактически, даже не дотянув до окончания срока эксплуатации», - рассказал Кубраков.

Из-за аварийности окружной транзитный транспорт ушел на улицы Харькова и город парализовали пробки. Поэтому ремонт обхода Харькова – пример того, как государство помогает решать проблемы городов, повышая экономическую состоятельность всей страны.

В течение 2021-2022 годов капитально отремонтируют 58 км объездной, общая протяженность которой составляет 82,7 км. Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн. За эти средства подрядчики превратят объездную на автодорогу европейского образца.

«В кольцевую входят отрезки 5 различных трасс: М-03 Киев — Харьков — Довжанский, М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка и 2 подъезда к аэропорту «Харьков» со стороны Довжанского и Киева. Географически участки ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети - перспектива будущих лет", - говорит глава Укравтодора.

Ранее координатор программы "Большое строительство", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что ко Дню независимости будет открыт Южный обход Днепра. Днепровскую объездную начали строить еще 10 лет назад, но завершить ее стало возможным лишь благодаря инфраструктурной программе Владимира Зеленского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко