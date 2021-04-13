Владимир Жмак уже получил отказ в удовлетворении своего первого иска, поданного в Хозяйственный суд Киева.

Уволенный Кабмином в марте бывший глава правления Укрзализныци Владимир Жмак после отказа суда в первом иске подал уже второй, который может парализовать работу компании - крупнейшего перевозчика Украины.

Об этом на своей странице в Facebook пишет директор аналитического центра «Диалог» Андрей Миселюк.

«Непредсказуемая ситуация развивается вокруг «Укрзализныци». Бывший руководитель компании Владимир Жмак, увольнение которого в марте поддержал Кабмин, теперь пытается любым способом вернуться в кресло главы правления, ставя при этом под угрозу работу всей компании», - пишет Миселюк.

Как объясняет эксперт, Жмак уже получил отказ в удовлетворении своего первого иска, поданного в Хозяйственный суд Киева, в котором требовал запретить Кабмину принимать решения об избрании/назначении нового главы или и.о. главы Укрзализныци и даже проводить отбор кандидатов на эту должность.

Получив от суда отказ, Жмак подал уже второй иск, рассчитывая на то, что рассмотрением его будет заниматься уже другой судья, более «заинтересованный», по словам Миселюка, в принятии решения в пользу Жмака.

«Чем закончатся данные судебные перипетии, предсказать сложно. В самой Укрзализныце надеются, что суд не пойдет на поводу у юристов уволенного экс-главы правления компании, примет справедливое решение, и компания продолжит выходить из кризиса после полугодичной работы Жмака на должности главы правления компании», - отмечает Миселюк.

В случае удовлетворения повторного иска Жмака работа крупнейшего перевозчика страны будет остановлена до завершения судебных разбирательств, предупреждает эксперт.

«Вот где настоящие вопросы национальной безопасности…», - резюмирует Миселюк.

Ранее СМИ уже сообщали, что 17 марта Кабмин уволил с должности главы правления Укрзализныци Владимира Жмака, который занимал эту позицию с августа прошлого года.

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Автор: Иван Бойко