Параллельно в Укравтодоре продолжается внедрение антикоррупционных стратегий при поддержке европейских партнеров.

Изменения в сфере дорожного строительства, запущенные в 2019 году программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в ближайшие годы откроют для украинских компаний международный рынок. Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В настоящее время в Украине около 20 мощных компаний, которые постоянно конкурируют между собой и выстраивают долгосрочные модели развития. Интерес к украинскому дорожному рынку высказывают мировые лидеры отрасли. Ожидаем новых игроков в Украине и уверен, что уже к 2024 году и отечественные компании будут выходить на международные инфраструктурные рынки", – сказал Кубраков по итогам международного конгресса "Дороги будущего".

Так, среди успехов программы - повышение минимальной зарплаты дорожников. Теперь она составляет 11 тыс. грн, что зафиксировано в отраслевом соглашении.

"100 000 новых дорожников, мостостроителей, инженеров - это свидетельство того, что работать в Украине наконец-то выгодно и престижно", - подчеркнул министр.

Среди текущих реформ - имплементация международных стандартов ценообразования. Заменить существующую советскую ресурсную систему, рассчитанную исключительно на плановую экономику, призван законопроект №2234 – его парламент рассмотрит уже в этом году.

Кроме этого, продолжается реформа ГАСИ, которая позволит дорожникам отказаться от практики текущего среднего ремонта в пользу капитального.

"Сейчас есть новая структура - ГИАГ, а весь процесс подачи и получения документов оцифрован, следующий шаг - полная автоматизация, для этого еще предстоит принять законопроект №5655", - пояснил Кубраков.

Параллельно в Укравтодоре продолжается внедрение антикоррупционных стратегий при поддержке европейских партнеров. В рамках совместного с ЕБРР проекта Укравтодор станет первым государственным институтом, сертифицированным по международной системе CIPS. В агентстве также начал действовать план антикоррупционных мер, разработанный Базельским институтом государственного управления.

"Проведенные и запланированные реформы должны обеспечить постоянство результатов "Большой стройки" в предстоящие годы", - подчеркнул Кубраков.

Ранее сообщалось, что в этом году в Украине программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила рекордные 6500 км государственных и местных дорог.

Автор: Григорий Бондарь