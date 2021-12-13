В путь отправились первые 58 поездов, а еще 19 скоро начнут курсировать.

"Укрзализныця" запустила первые 58 поездов по новому графику перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новый график перевозок является революционным для "Укрзализныци", поскольку экономит пассажирам 4 млн 500 тыс. часов в 2022 году благодаря ускорению 49 поездов и оптимизации маршрутов", – отмечается в сообщении.

Первые 58 поездов отправились в путь 12 декабря, а еще 19 новых поездов начнут курсировать в скором времени.

Читайте также29 часов в пути через 7 областей: в Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут (фото)Из главных модификаций нового графика "УЗ" отмечает поезд Бахмут – Львов. Он дал новые сообщения для Ривного и Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом и Бахмутом, что, в свою очередь, обеспечивает новое сообщение между востоком и западом страны.

"Среди других туристических улучшений нового графика можно отметить поезд №57/58 Киев – Рахов, который прибывает в город Залещики теперь утром, в 07:17 (вместо 02:20) и отправляется в 20:52", – пишет пресс-служба "Укрзализныци".

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные поезда, которые будут курсировать с 12 декабря. В частности, в новом графике будет запущено 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в частности в популярных туристических направлениях.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу один начнет курсировать с 11 декабря, а второй – с 12 числа. Назначены поезда "Одесса – Перемышль" и "Львов – Перемышль".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Герасименко Валентина