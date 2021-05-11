И. о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил о том, что по результатам апреля месяца компания выходит на прибыльную деятельность - впервые за последние 12 месяцев после начала коронакризиса. Размер прибыли составил 35 млн грн.

"К сожалению, кризисные явления в мировой и украинской экономике, которые начались в марте прошлого года, пандемия коронавируса и сокращение объемов перевозок длительное время сдерживали развитие Укрзализныци, однако мы сломали эту негативную тенденцию", - сказал Юрик.

Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря внедрению оперативного антикризисного плана и, что важно, без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию. Кроме того, по словам Юрика, несмотря на тяжелый прошлый год, Укрзализныця осталась одним из крупнейших и добросовестных налогоплательщиков по итогам 2020 года и перечислила в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн.

"Наша компания и впредь будет прилагать все усилия для максимизации доходных поступлений, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов", - заявил Юрик.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил консолидированный финансовый план АО «Укрзализныця» на 2021 год, который предусматривает общие доходы компании в сумме 93 млрд грн. и значительные инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, до конца года "Укрзализныця" планирует отремонтировать 1200 км путей.

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Автор: Иван Бойко