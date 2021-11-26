Пассажирам больше не надо, покупая билет через официальный сайт, обменивать в кассе бланк-заказ на проездной документ.

"Укрзализныця" упростила покупку билетов на региональные поезда для пассажиров, а именно отменила оформление проездных документов на бланках заказа для региональных поездов 800-й нумерации.

Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее пассажиры при покупке билетов на такие поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на почту бланк-заказ, который нужно было обменять в кассе на проездной документ. Пассажиры только с бланками не могли совершить посадку на поезд.

"АО "Укрзализныця" решила ряд технических вопросов и упростило этот процесс, отменив оформление бланков-заказов для региональных поездов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" предупредили пассажиров, что тем, кто путешествует в пригородном железнодорожном сообщении в Киевской области, с 13 ноября нужны сертификаты о вакцинации против COVID-19 или отрицательные результаты ПЦР-тестов.

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Автор: Катерина Комолова