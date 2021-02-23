С помощью него планируется увеличить вдвое количество пассажиров, которые ежедневно прибывают в столицу из городов-спутников - до 150 тысяч человек.

"Укрзализныця" работает над реализацией проекта "Киев City Express", который подразумевает работу пригородных электричек по принципу челнока. Данный принцип позволит увеличить вдвое количество пассажиров, которые ежедневно прибывают в столицу из городов-спутников - до 150 тысяч человек.

Об этом заявил глава правления «Укрзализныци» Владимир Жмак во время презентации проекта в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура» в Киеве.

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«Сегодня каждый день в Киев приезжает около 450 тысяч человек, из них 77 тысяч приезжает железнодорожным транспортом днём. В рамках этого проекта мы планируем увеличить количество пассажиров до 150 тысяч... У нас есть инфраструктура, у нас есть подвижной состав. Несмотря на его износ, мы сможем ещё один-два года поддержать его в рабочем состоянии, после чего нас нужно будет его обновлять, обновлять быстрыми темпами», - сказал он.

«Мы будем внедрять новые инструменты для пригородного движения. Новые инструменты – это челночные электрички. Мы сейчас будем внедрять челночные электрички на маршрутах «Буча-Святошино», «Боярка-Киев», открывать новый участок «метро Почайна – Вышгород», будем ехать на Бровары, чтобы интегрировать существующую транспортную систему, метро с пригородным сообщением», - добавил он.

Челночное движение

Челночное движение — способ организации движения рельсового пассажирского маршрутного транспорта (метрополитена, трамвая), при котором один и тот же поезд двигается в обе стороны по одному и тому же пути.

Челночный маршрут

Челночный маршрут — заранее определённый маршрут, по которому транспортное средство движется без промежуточных остановок. Челночный сервис чаще всего организован как бесплатный автобус, доставляющий болельщиков, посетителей выставок, конференций, торговых комплексов от ближайших станций общественного транспорта и обратно.

Запланированные инвестиции

2 октября 2020 года "Укрзализныця" обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн.

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Около 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – на локомотивное хозяйство, 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры и 2 млрд грн - на пассажирские перевозки.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

Также компания планирует приобрести в следующем году за счет средств госбюджета 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн.

20 ноября 2020 года стало известно о том, что «Укрзализныця» обновит 50 пассажирских вагонов за 450 миллионов гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц