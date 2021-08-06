Из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд № 274/273 Черновцы - Одесса, сообщила пресс-служба компании.

Из Черновцов поезд будет отправляться 7 и 9 августа, а с 15 августа и до конца лета будет курсировать через день по нечетным числам.

Из Одессы он будет курсировать по похожему графику: 8 и 10 августа, а затем с 16 августа по четным числам.

Отмечается, что из Черновцов он будет отправляться в 17:05, а обратно из Одессы - в 15: 47.

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Напомним, "Укрзализныця" с 6 августа запускает дополнительный скорый ночной поезд №217/218 Киев – Рахов, а с 9 августа - поезд №287/288 Киев — Одесса.

С 4 августа компания запустила дополнительный поезд №110/109 Львов – Херсон.

Автор: Павел Степанец