Павел Степанец

Каждый из нас хотя бы раз в жизни волновался за то, чтобы не опоздать на поезд, но когда все же опаздывал, винить можно было лишь себя, ведь расписание движения есть расписание движения. Но на днях «Укрзализныця» (УЗ) показала, что пассажир может быть просто оставлен на станции, даже если он предварительно сделал все правильно и своевременно.

Поезд Ивано-Франковск - Киев просто оставил пассажиров на станции Львов, отправившись ранее указанного в расписании времени. По словам пассажиров, проводник разрешил им "погулять час по городу", пока поезд ожидал прицепного вагона из Венского поезда. Час "Укрзализныци" оказался значительно короче, и поезд отправился раньше времени, о котором говорил проводник.

Жертвами этой ситуации стали 7 пассажиров, которые впоследствии были доставлены различными способами в свои пункты назначения.

И хотя на железной дороге считают, что виновной является не только компания, но и пассажиры, которые должны были ждать отправления на перроне, но все эти оправдания разбиваются о реальность. Эта история является одной из множества просчетов государственной компании в сфере пассажирских перевозок.

Печальная реальность пассажирских перевозок начинает вызывать возмущение

Уместно упомянуть датчанина, который несколько недель назад самостоятельно помыл шваброй окна в украинском вагоне, просто не желая ехать рядом с такой грязью, протекающую потолок в поезде "Львов — Мариуполь", вследствие чего был нанесен вред вещам пассажиров, мартовский сход шести вагонов флагмана железнодорожных пассажирских перевозок поезда "Интерсити"...

И это только то, что активно освещалось в СМИ, а есть же еще бесконечный сборник историй, которые воспринимаются пассажирами как печальная национальная обыденность, как вот неработающие кондиционеры в вагонах, грязные подушки и матрацы, не свежая новая постель, которую выдают проводники, и тому подобное.

Эта печальная реальность пассажирских перевозок начинает вызывать возмущение, когда "Укрзализныця", начиная с марта этого года, начала ежемесячное повышение цен на билеты на 2 процента.

Мотивация, что это "необходимая индексация", не может восприниматься как рациональная, ведь без качественных изменений в сервисе такой шаг воспринимается как откровенное издевательство над пассажирами.

Убыточность пассажирского направления, к сожалению, не является историей только последних лет, а обыденной реальностью

Сложной ситуация с перевозками есть не только для украинских пассажиров и иностранных туристов, но и для самой компании и государства. В частности, убытки УЗ от пассажирских перевозок в 2020 году составили 8,7 миллиарда гривень, в то время как общий убыток компании составил почти 12 миллиардов гривень.

Убыточность пассажирского направления, к сожалению, не является историей только последних лет, а обыденной реальностью "Укрзализныци".

Решать проблему экономического упадка пассажирского направления компании государство хочет за счет инвестиций. В частности, государство планирует в 2021-2023 годах выделить более 40 миллиардов гривень на обновление пассажирского подвижного состава УЗ.

В этом году государство выделило более 3 миллиардов гривень на закупку 100 пассажирских вагонов, и УЗ уже заключило контракт с Крюковским вагоностроительным заводом. Первая партия вагонов ожидается до конца года, а все новые вагоны должны начать работать до конца следующего года.

Планы начинают вызывать сомнение, учитывая новости о возможной коррупции в "Укрзализныце"

В 2021 году планируется также обновить 451 пассажирский вагон, что составляет более 10 процентов всего парка пассажирских вагонов компании.

Кроме этого, УЗ запустила проект по улучшению пригородного железнодорожного сообщения City Express, на первом этапе которого внимание будет сконцентрировано на Киеве, Днепре и Харькове.

Также компания разрабатывает проект запуска высокоскоростных поездов со скоростью до 300-350 километров в час в сообщении Киев - Львов, Киев - Харьков и Киев - Одесса.

Тем не менее, эти планы начинают вызывать сомнение, учитывая новости о возможной коррупции в "Укрзализныце". Как бы этого ни хотелось, но вливание десятков миллиардов гривень в компанию с такой репутацией заставляет задуматься о том, насколько целесообразно эти средства будут использованы.

Тем не менее, дело не только в деньгах. Грязные окна, которые приходится мыть иностранцу, поезда, которые оставляют пассажиров на перроне, не свежее белье, которое выдают проводники, — это не только о деньгах. Это о профессионализме и добросовестном выполнении своих обязанностей.

Поэтому зря полагаться в вопросе реформирования пассажирских перевозок в нашей стране сугубо на дополнительные инвестиции. Без них и впрямь никак, ведь подвижной состав УЗ нуждается в обновлении, но только этим проблему не решить.

Эти назревшие вопросы уже не к компании, а к власти. И на них надо давать ответ сейчас, ведь если оставить все, как есть, компания будет медленно умирать

Нужен комплексный подход, который будет включать активную работу с работниками железной дороги, повышение их квалификации и улучшение клиентоориентированности сервиса "Укрзализныци".

Очевидно, что очень многие работники УЗ являются профессиональными и добросовестными, и хочется надеяться, что таких большинство, но, к сожалению, есть и работники, которые своим профессионализмом не только портят репутацию компании, но и наносят ему экономический ущерб.

Поэтому комплексный подход к изменениям - это единственный правильный путь реформирования железнодорожных пассажирских перевозок в Украине.

Возникает только вопрос: государственный менеджмент и контроль способен это обеспечить? Или все-таки лучше привести частного инвестора, который будет рисковать своими средствами, а следовательно значительно эффективнее реагировать на жалобы пассажиров?

Эти назревшие вопросы уже не к компании, а к власти. И на них надо давать ответ сейчас, ведь если оставить все, как есть, компания будет медленно умирать, а пассажиры искать альтернативу в автобусах и самолетах.

Будем надеяться, что одна из крупнейших железных дорог мира все же выдержит испытание временем и сможет измениться, и тогда снизится и количество досадных передряг.

Павел Степанец

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