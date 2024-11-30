Руководству Укрзализныци стоит улучшить эффективность управления компанией вместо того, чтобы наращивать прибыль за счет повышения тарифов. Ведь постоянный рост тарифов представляет серьезные угрозы как для экономики, так и для бюджетов всех уровней. Об этом заявила исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак, комментируя инициативу УЗ в очередной раз повысить тариф на перевозки для бизнеса.

Она подчеркнула: такое решение может существенно ударить по добывающей отрасли, потому что рост расходов для компаний приведет к удорожанию продукции. Это, в свою очередь, может заставить предприятия сокращать добычу или уменьшать объемы перевозок.

"Увеличение расходов не только повлияет на конкурентоспособность компаний, но и скажется на местных общинах, где добывающая отрасль создает значительное количество рабочих мест. Если эти расходы станут чрезмерными, регионы могут понести экономические потери. Поэтому вместо повышения тарифов, стоит сосредоточиться на более эффективном управлении затратами, повышении эффективности и привлечении инвестиций в инфраструктуру УЗ. Это позволит обеспечить стабильное развитие без негативных последствий для отрасли и экономики в целом", - убеждена эксперт.

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Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. Но несмотря на это, компания хочет увеличить тариф на грузовые перевозки на 26%. Учитывая, что в 2022 году компания повысила его на рекордные 70%, только за годы войны тариф может вырасти на 100%.