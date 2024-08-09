Отмечается, что в компании пытаются бороться с дефицитом билетов.

"Укрзализниця" увеличила количество мест на поезд Мукачево-Кошице (Словакия). Решение принято с целью избежать дефицита билетов.

В пресс-службе компании отметили, что изменения вступают в силу 9 августа и будут действовать до 15 сентября.

"Каждую пятницу, субботу и воскресенье поезда №960 Кошице – Мукачево и №961 Мукачево – Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее – с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под №2. Количество и расположение мест аналогично вагону №1, который обычно обслуживает этот маршрут", – говорится в сообщении.

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Таким образом, в компании хотят избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат по маршруту.

Где купить билеты на поезд Мукачево – Кошице

Билеты на поезда Мукачево – Кошице доступны:

в мобильном приложении "Укрзализници";

в чат-боте;

на сайте компании;

в международных кассах вокзалов.

"Укрзализныця" - последние новости

В "Укрзализныце" решили внести корректировки в расписание движения двух поездов "Интерсити+" сообщением "Киев - Перемышль". Это делается для того, чтобы уменьшить риск задержек при прохождении границы.

Кроме того, начались продажи билетов на первый в истории Укрзализныци детский купейный вагон, который будет курсировать в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня" с 8 августа.

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