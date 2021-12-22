Вместимость самолета составляет 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.

Авиакомпания Azur Air Ukraine зарегистрировала в украинском реестре гражданских воздушных судов дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER.

Ранее самолет летал в России, об этом сообщает Avianews.com.

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Вместимость самолета составляет 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.

По данным государственного реестра, воздушное судно зарегистрировано в Украине 20 декабря под номером UR-AZR и имеет заводской номер 32713.

Международный реестр airfleets.net указывает, что самолет с таким номером с 2007 по 2019 годы летал в Emirates, а затем эксплуатировался под регистрацией VQ-BZD в российской авиакомпании Azur Air.

Flightradar24.com зафиксировал последний полет самолета с такой регистрацией 25 ноября из Москвы в Анталью. До этого воздушное судно летало по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

Azur Air Ukraine и зимние рейсы:

В Azur Air Ukraine в октябре 2020 года анонсировали запуск чартерных сезонных рейсов из Киева на Мальдивы и в Мексику.