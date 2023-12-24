В 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска на украинско-польской границе "Медика-Шегини". В настоящее время движение грузовиков восстановлено.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). "По информации от пограничной стражи Польши, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска"Медика – Шегини". Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

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"Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", - обратились пограничники.

Ситуация на украинско-польской границе

6 ноября польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о ЧП "Ягодин-Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребенное". Причиной забастовки стала отмена требования для украинских перевозчиков получать разрешение на пересечение границы.

23 ноября началась блокировка пункт пропуска "Медика-Шегини". А 27 ноября стало известно, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения грузовиков на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе.

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