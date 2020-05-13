Украинским таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта

В Украине насчитывается 11086 действующих лицензий с разрешенным видом работ перевозки пассажиров на такси.

Правительство разрешило украинским такси при наличии у них официального статуса (лицензии) передвигаться по отдельным полосам движения для общественного транспорта.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

"Постановлением вносятся изменения в правила дорожного движения в части определения дополнительных прав для водителей такси. Согласно изменениям, они могут двигаться улично-дорожной сетью по полосам движения, специально отведенным для общественного транспорта. Также осуществлять высадку и посадку пассажиров в пределах действия полосы движения для общественного транспорта", - говорится в документе.

Отмечается, что отдельные полосы для общественного транспорта существуют в Париже, Лондоне, Берлине, Пекине и других городах мира, но кроме автобусов, полосой могут пользоваться и легковые автомобили такси при наличии официального статуса (лицензии).

"По состоянию на март 2020 года база Государственной службы Украины по безопасности на транспорте насчитывает 11086 действующих лицензий с разрешенным видом работ внутренние перевозки пассажиров на такси и/или международные перевозки пассажиров на такси", - говорится в документе.