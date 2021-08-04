SkyUp разрешили регулярно летать по два раза в неделю из Киева и Львова в Бахрейн.

Украинские авиакомпании получили от Госавиаслужбы разрешение на шесть новых маршрутов за границу.

Об этом сообщает Avianews.com.

SkyUp и новые маршруты:

Лоукостеру SkyUp разрешили регулярно летать по два раза в неделю из Киева и Львова в Бахрейн, три раза в неделю из Киева в Фуншал в Португалии, четыре раза в неделю из Киева в столицу Кувейта Эль-Кувейт.

Bees Airline и новые маршруты:

Также комиссия Госавиаслужбы одобрила заявку другого лоукостера Bees Airline на регулярные рейсы Киев-Хельсинки. Авиакомпания сможет летать по этому маршруту до трех раз в неделю.

Windrose и новые маршруты:

"Роза Ветров" (Windrose) с 1 по 15 сентября сможет выполнять до 14 чартерных рейсов в неделю на маршруте Киев-Тель-Авив для перевозок групп хасидских паломников, которые полетят в Умань на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана.

В рамках этого же заседания регулятор отказал SkyUp в выходе на маршруты Львов-Эль-Кувейт и Киев-Даммам на основании части 8 статьи 94 Воздушного кодекса Украины.

Обычно регулятор ссылается на нее, когда на маршруте есть ограничение на число возможных рейсов, и выход новых авиаперевозчиков невозможен до изменения межправительственных соглашений.

Какие страны открыты для украинских туристов:

По состоянию на 28 июля 2021 года 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса.

2 августа 2021 года Минздрав обнародовал список стран Европы, в которые могут свободно путешествовать вакцинированные украинцы.

Автор: Елена Коваленко