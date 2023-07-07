Средний возраст подержанных автомобилей, которые в июне приобрели украинцы составляет 10,5 лет.

Украинцы в течение прошлого месяца приобрели 17,3 тысяч подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа и этим установили наибольший показатель за последние 10 месяцев.

Как сообщает ассоциация "Укравтопром" в Telegram, по сравнению с маем этого года регистрации этих авто увеличились почти на 13%.

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто-43%. Далее идут: дизельные – 35%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды - 3%.

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ТОП-10 самых популярных моделей месяца в Украине:

Volkswagen Golf - 1 тыс. 461 ед.;

Renault Megane - 1 тыс. 238 ед.;

Škoda Octavia - 880 ед.;

Volkswagen Passat - 716 ед.;

Nissan Leaf - 514 ед.;

Ford Focus - 407 ед.;

Nissan Qashqai - 384 ед.;

Volkswagen Touran - 380 ед.;

Volkswagen Tiguan - 304 ЕД;

Audi A4 - 292 ед.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера составляет 10,5 лет.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 87,2 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,2 раза больше за реализацию новых автомобилей за тот же период", - добавили в ассоциации.

Авторынок в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне этого года в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч новых легковых авто. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Но по сравнению с показателем довоенного июня 2021 года, платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.

Также в июне на украинском рынке новых коммерческих грузовых и спец автомобилей было реализовано 1 тыс. 068 авто, что считается лучшим результатом за последние 17 месяцев.

Кроме того, стало известно, что на украинском рынке новых легковушек стремительно растет спрос на новые гибриды и электрокары, а доля машин с бензиновыми двигателями в продажах уменьшается. В целом лидерские позиции в первом полугодии 2023 г. по сегментам заняли: бензиновые авто – Renault Duster; дизельные – Renault Duster; гибридные – Toyota RAV-4; электро – Volkswagen ID. 4; авто с ГБО - Renault Duster.

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